Moissons sanglantes: enquête en rase campagne ****

C'est avec plaisir que l'on retrouve la fine équipe de l'inspecteur Banks et de sa collègue Annie Cabot, équipe à laquelle s'est jointe Winsome Jackman, jeune policière noire qui doit faire ses preuves. Un certain nombre de séries policières finissent par s'essouffler ou tourner en rond.

C'est loin d'être le cas avec Peter Robinson, qui nous propose Moissons sanglantes, le vingtième opus de cette excellente série dont l'action se déroule dans la campagne du Yorkshire et commence de manière anodine par le vol d'un tracteur.

Mais l'affaire prend une tournure plus dramatique avec la disparition de deux jeunes hommes du village voisin et la découverte de traces de sang suspectes dans un hangar désaffecté. À cela vont s'ajouter la découverte d'un cadavre décapité et un accident de la route pour le moins suspect.

Banks et ses acolytes en ont plein les bras, et ils ne sont pas au bout de leurs surprises... Une fois de plus, Peter Robinson construit une intrigue solide, au suspense constant, avec des personnages que l'on aime retrouver, et tout cela sans tomber dans la violence gratuite ou la description de scènes sanglantes.

* * * *

Moissons sanglantes. Peter Robinson. Albin Michel. 442 pages.