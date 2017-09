Georges Leroux: un intellectuel engagé

«Avec la fin de la Chaîne, les choses se sont accélérées, poursuit-il. J'ai accepté des invitations à participer à des comités gouvernementaux, je me suis impliqué dans le dossier de la déconfessionnalisation, puis dans l'élaboration du cours ECR. J'écrivais encore en philologie grecque, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai dû sacrifier des choses, mais sur le tard.» Cette recherche de l'équilibre entre le travail intellectuel et l'implication sociale occupe d'ailleurs une grande place dans les échanges avec Christian Nadeau.

Réflexions sur l'école

Le parcours intellectuel et professionnel de Georges Leroux est indissociable de l'école avec un E majuscule. Il y a étudié avec rigueur et passion, il y a travaillé, enseigné, et il y a beaucoup réfléchi. On pourrait sans doute consacrer un livre d'entretiens uniquement à cette question.

Quand on lui demande s'il estime que l'école d'aujourd'hui remplit sa mission, il répond sans hésiter. «Un des défauts actuels de l'école, c'est son manque d'autonomie, souligne le philosophe. Et quand les écoles en ont un peu, elles l'investissent dans des projets particuliers pour se distinguer des autres: corps de majorettes, programmes sport-études, etc. Une multiplication de divertissements qui fait croire aux parents qu'ils sont dans une école performante parce qu'il y a une sélection.»

«On ne met pas les énergies aux bons endroits. On devrait miser sur une formation multidisciplinaire et aider les jeunes à apprendre à mieux se connaître.»

Absolument pas nostalgique du cours classique - qui prodiguait, selon lui, une éducation élitiste et sexiste qui n'avait aucun respect pour les individus au tempérament artistique -, il croit toutefois qu'on pourrait s'inspirer de certains de ses principes: le respect du texte, par exemple, ou de l'effort.

Il n'est pas plus tendre à l'endroit des universités. Ce pionnier de l'UQAM regrette entre autres que les universités soient devenues corporatistes. «La démocratisation de l'éducation promue par l'UQAM a influencé toutes les autres universités, rappelle le professeur émérite. De plus, à l'UQAM, il y avait un véritable souci d'ouverture à l'ensemble de la société avec des mesures favorisant les étudiants issus de milieux difficiles ou qui avaient eu des parcours difficiles. Aujourd'hui, l'université s'est beaucoup diversifiée, elle est plus technique. C'est devenu une niche de spécialistes qui, pour la plupart, ne collaborent pas les uns avec les autres.»

Être intellectuel aujourd'hui

En lisant ces entretiens qui font la part belle à la philosophie et aux idées qui ont influencé la pensée et l'action de Georges Leroux, on se demande si cet homme érudit est heureux de vivre à notre époque au Québec. Est-ce difficile d'être un intellectuel pur et dur dans une société qui ne valorise pas beaucoup la vie des idées?

«Ça dépend quel intellectuel on veut être, répond-il. Il y a des intellectuels extraordinaires au Québec et, proportionnellement, il y en a plus que partout ailleurs, à mon avis. En philo, il y a un milieu extraordinairement dynamique, si on veut s'y intéresser, mais il n'est pas très public. Cela dit, il est certain que cette culture-là n'est pas la culture de référence au Québec. On mise surtout sur le plus petit commun dénominateur, il ne faut pas que la tête dépasse trop, il ne faut pas parler de choses trop sérieuses, c'est vrai. [...] Plus jeune, j'ai séjourné à Paris, une ville que j'adore et où la vie intellectuelle est davantage valorisée. Or malgré deux invitations, il n'a jamais été sérieusement question que j'y fasse ma vie. C'est ici, dans ma société, que je voulais vivre.»

Georges Leroux Entretiens. Christian Nadeau. Boréal. 374 pages.