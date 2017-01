Essais: pistes de réflexion

Terreur

Yann Moix

Grasset

Écrivain-vedette et collaborateur à l'émission On n'est pas couché, Yann Moix signe un livre rédigé pendant et après les attentats contre Charlie Hebdo et à l'Hypercacher. Une réflexion dans laquelle il aborde des thèmes qui nous sont désormais familiers comme le terrorisme, la radicalisation, l'islamisation, la violence et le nihilisme.

Sortie prévue le 10 février

Monologues du voile

Kenza Bennis

Robert Laffont

Signe d'oppression ou choix personnel? La question complexe du voile ne laisse personne indifférent au Québec. Marocaine d'origine, ex-responsable des pages Société au magazine Elle Québec, Kenza Bennis a rencontré 83 Québécoises. À la manière des Monologues du vagin, elle en tire des témoignages qui nous éclairent.

Sortie prévue le 15 février

Ne renonçons à rien

Collectif

Lux

La tournée Faut qu'on se parle a remporté un franc succès selon ses initiateurs, parmi lesquels on retrouve Jean-Martin Aussant, Maïtée Labrecque-Saganash, Aurélie Lanctôt, Gabriel Nadeau-Dubois et Will Prosper. «Ne renonçons pas à nous battre pour ce que nous pouvons encore devenir», disent-ils dans ce compte rendu optimiste de leurs rencontres.

Sortie prévue le 16 février