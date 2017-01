Comment les écrivains devinent l'avenir

Le pire est toujours possible

C'est que la loi de Murphy, selon laquelle «tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera inévitablement mal à un moment ou à un autre», est souvent à l'oeuvre chez ces auteurs prescients.

«Si la loi de Murphy intéresse la réflexion sur la création littéraire, c'est que l'écrivain, comme l'ingénieur soucieux de penser à toutes les éventualités, est naturellement porté à imaginer le pire», écrit Bayard.

«Cette prise en compte du pire est la moindre des choses que l'on attend d'un créateur, dont le travail psychique consiste à s'extraire du cours normal et attendu du monde pour imaginer toutes les situations possibles, y compris les plus graves, que la propension de l'esprit humain à dénier la réalité ne prédispose pas à regarder en face.»

«Si les écrivains ont une fonction d'éveil, c'est bien parce qu'ils acceptent de voir avec un temps d'avance ce à quoi leurs contemporains ne tiennent pas à être confrontés.»

Cette fonction devrait même être prise en considération en haut lieu, estime malicieusement Bayard. «Sans aller jusqu'à demander que les gouvernements, revenant sur l'arrêté platonicien qui mettait les poètes au ban de la cité, dirigent les pays en s'appuyant sur la littérature, on peut s'étonner que celle-ci soit tenue à l'écart des grandes décisions, et qu'il n'existe aucune forme de relais permettant aux politiques d'être informés des anticipations littéraires et de s'en inspirer au moment de prendre les mesures qui nous engagent.»

Ainsi, le monde aurait peut-être évité bien des malheurs s'il avait su détecter la menace totalitaire dans l'oeuvre de Kafka, par exemple, ou s'il n'ignorait pas la catastrophe climatique annoncée dans Sans dessus dessous, un roman inconnu de cet auteur qui a visé juste si souvent dans son oeuvre: Jules Verne, qui a deviné à l'avance le sous-marin (Vingt mille lieues sous les mers) ou le voyage dans l'espace (De la Terre à la Lune).

Pierre Bayard nous informe qu'il existe forcément des «anticipations dormantes» ou latentes dans une foule d'oeuvres qui ne se sont pas réalisées encore. Donc, tout ce que nous avons lu de plus terrifiant dans les livres n'est peut-être qu'un petit aperçu de ce qui nous attend.

De quoi relire La route de Cormac McCarthy avec encore plus de sueurs froides...

_______________________________________________________________________________

Le Titanic fera naufrage. Les Éditions de Minuit. 172 pages.