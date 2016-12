L'année 2016 en 10 essais

En as-tu vraiment besoin?

Le comptable Pierre-Yves McSween, devenu célèbre grâce à sa collaboration au 98,5 FM, poursuit son oeuvre éducative en littératie financière. Étonnant que dans une province reconnue pour son haut taux d'endettement, on fasse la file au Salon du livre pour aller à sa rencontre. Serions-nous un peu masochistes? Chose certaine, son livre est bien fait et carbure au gros bon sens.

En as-tu vraiment besoin?, de Pierre-Yves McSween (Guy Saint-Jean éditeur)

Franchir la mer

S'il ne fallait lire qu'un seul livre sur le drame des réfugiés, c'est celui-ci. Le journaliste allemand nous fait vivre de l'intérieur les angoisses de ceux qui s'apprêtent à tout laisser pour recommencer leur vie ailleurs. On comprend le danger, on est témoin des drames qui se jouent au sein des familles. Un récit important et captivant.

Franchir la mer, de Wolfgang Bauer (Lux éditeur)

Un présent infini

Rafaële Germain s'est fait connaître en publiant des romans à succès. Avec cet essai brillant et sensible, elle confirme ses talents d'écrivaine. À partir de la maladie de son père emporté par une tumeur au cerveau, elle réfléchit à la mémoire et à l'impact des technologies dans nos vies. On espère la lire à nouveau très bientôt.

Un présent infini, de Rafaële Germain (Atelier 10)