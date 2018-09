Quatre bédés à découvrir

Détourner l'histoire

Denis Rodier est l'un des rares dessinateurs québécois - avec Yanick Paquette, entre autres - à avoir percé le marché américain.

Celui qui a illustré les séries Superman et Batman pour DC Comics s'intéresse depuis quelque temps à l'histoire de la Russie.

Il y a un peu plus d'un an, il a sorti l'album Lénine (avec Antoine Ozanam), qui revisite la jeunesse du révolutionnaire. Bref, la période qui a précédé la révolution bolchévique de 1917.

Cette fois, Rodier fait équipe avec Tristan Roulot dans cette uchronie où les deux hommes s'amusent à détourner l'histoire.

La révolution russe de 1917 n'a jamais eu lieu. Le tsar a survécu et fait pendre Lénine. L'Ukraine et la Sibérie sont envahies et la guerre civile n'en finit plus de tuer de jeunes militaires.

En fait, ce tsar survit à tous les attentats grâce à un plan diabolique de Raspoutine et ses mages noirs. Ce récit fantastique a beau prendre une tournure invraisemblable, on se trouve happé par le scénario dystopique de l'auteur. Le tout illustré par un maître du mouvement et des scènes d'action.

* * * *

Arale. Tristan Roulot et Denis Rodier. Dargaud. 64 pages.