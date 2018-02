Ulli Lust: les fruits de la liberté

IMAGE FOURNIE PAR ÇÀ ET LÀ

Ulli Lust est son nom. Dans son premier album autobiographique paru en 2010, Trop n'est pas assez, elle abordait un chapitre mouvementé de sa jeunesse: une virée de deux mois en Italie l'année de ses 17 ans, avec une amie. Sans bagage ni argent. La jeune punkette mendie, consomme de la drogue et fait des rencontres à la fois formidables et hasardeuses. Le voyage se terminera en Sicile par un viol.

On est loin des Schtroumpfs mes amis. L'album graphique explicite dérange et remporte le prix de la Révélation à Angoulême (en 2011), ainsi que plusieurs prix en Allemagne où elle vit depuis 20 ans.

Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien est la suite de la vie d'Ulli. La jeune Autrichienne est alors âgée de 23 ans et elle se concentre sur son travail d'illustratrice. Sa liaison malheureuse en Sicile lui a donné un magnifique garçon appelé Philipp, qui vit avec ses parents dans la campagne viennoise. Ulli s'y rend tous les week-ends pour le voir. Et oui, elle se sent coupable. Mais c'est ainsi.

Relation ouverte

On arrive au coeur du récit: Ulli fréquente un homme plus âgé qu'elle - Georg - qui travaille comme acteur pour une petite compagnie de théâtre. Un homme qu'elle aime beaucoup, mais qui au bout d'un moment lui avoue sa panne de désir en même temps que son amour pour elle et son envie de continuer à la fréquenter. Ce à quoi Ulli consent. Leur relation est déclarée «ouverte», le corps de la jeune femme brûlant de désirs.

C'est ainsi qu'elle fera la rencontre d'un jeune Nigérian charismatique, Kimata, arrivé à Vienne depuis peu. Une relation charnelle intense s'ensuit. Mais le jeune homme peine à partager Ulli avec un autre.

«Ce n'était pas la bonne personne pour avoir ce genre de relation, nous dit Ulli Lust au cours d'un entretien téléphonique. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été très libérale en amour. Je n'aime pas la souffrance et le drame des relations monogames. Je lui avais clairement dit que s'il voulait une relation exclusive, il devait voir ailleurs. Je ne pouvais pas lui promettre plus que ce que je lui donnais, même si je l'aimais. Il a choisi de continuer à me voir, mais il était jaloux...»