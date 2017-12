Les dix livres jeunesse étrangers de 2017

Robot sauvage, Peter Brown, Gallimard Jeunesse

Dès 10 ans

Une cargaison de robots échoue sur une île, après un ouragan. Rozzoum unité 7134, dit Roz pour les intimes, est le seul survivant. Un roman captivant, sur l'adaptation et l'entraide.

Ruby tête haute, exte d'Irène Cohen-Janca et illustrations de Marc Daniau, Les Éditions des éléphants

Dès 8 ans

Ce livre raconte l'histoire de Ruby, la fillette représentée dans le tableau The Problem We All Live With, réalisé par l'artiste Norman Rockwell dans les années 60. Avec cette oeuvre comme point de départ, on découvre l'histoire de cette fillette noire qui fréquente une école «pour les enfants blancs», en Louisiane.

L'enfant du cerf - Shikanoko, Lian Hearn, Éditions Gallimard

Dès 15 ans

Le premier tome de la série L'enfant du cerf nous transporte dans un Japon médiéval, imaginaire et absolument captivant. Des clans s'affrontent, et au coeur de ces rivalités, le jeune Shikanoko tente de survivre. Roman complexe, mais fascinant.

Tortues à l'infini, John Green, Éditions Gallimard

Dès 13 ans

Aza a 16 ans, est orpheline de père et est entraînée par sa meilleure amie dans une enquête pour retrouver la trace d'un milliardaire. La spirale d'émotions qui s'ensuit accentue les pensées obsessionnelles d'Aza. Un roman d'une grande profondeur.