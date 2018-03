Spider-Man a failli ne jamais voir le jour

L'idée lui était venue soudainement en regardant une mouche grimper sur un mur. Mais le nom du personnage lui a pris plus de temps: l'Homme mouche, l'Homme moustique?

«Le nom de «Flyman» ne semblait pas assez spectaculaire. Alors peut-être «Mosquito man»? Puis j'ai prononcé «Spider-Man» et là ça sonnait vraiment bien», se souvient le père de l'Homme araignée.

M. Lee voulait innover et son héros serait un adolescent avec «plein de problèmes personnels». «Il n'aurait pas assez d'argent, vivrait avec sa tante malade qui a besoin de médicaments et dont il doit s'occuper. Et en plus, il lui faudra se battre contre les méchants».

Il a présenté son idée à son éditeur. «Mais Stan, c'est la pire idée que j'ai jamais entendue», lui a répondu son supérieur, consterné. Un super-héros est évidemment un adulte qui ne peut se permettre d'avoir des problèmes, lui a-t-il expliqué. Et en plus, «les gens détestent les araignées: il est hors de question de l'appeler Spider-Man!».

M. Lee a néanmoins été autorisé à glisser en 1962 son homme araignée dans le dernier numéro d'un périodique appelé à disparaître.

«Juste pour m'amuser, pour me défouler, j'ai mis Spider-Man dans ce dernier numéro et je n'y ai plus pensé. Un mois plus tard, quand tous les chiffres des ventes étaient connus, mon chef est arrivé en courant dans mon bureau et a dit: «Tu te souviens de ce personnage que nous aimions tant tous les deux? Faisons-en une série».

Ce nonagénaire plein d'énergie, qui a avoué avoir circulé dans Tokyo dans une petite voiture de course Super Mario la veille au soir, a expliqué en réponse à une question le secret de sa santé de fer: «Rester actif est le meilleur médicament qui soit. À condition de ne pas s'adonner à des activités malhonnêtes».

M. Lee se trouvait à Tokyo en tant qu'invité d'honneur de la deuxième édition de la Tokyo Comic Convention, grand rassemblement de culture pop qui ouvre ses portes vendredi.