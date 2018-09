 Cinq livres québécois en lice pour le Prix TD 

Chantal Guy

Depuis 2004, les Prix TD de la littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse célèbrent l'excellence des auteurs et illustrateurs dans ce domaine, et cette année, la bourse qui sera remise a été bonifiée de 20 000 $, ce qui signifie que le ou les lauréats recevront 50 000 $ lors d'un gala le 19 novembre, tandis que les finalistes se partageront 10 000 $.