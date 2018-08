À son image: l'insoutenable légèreté de la photo 

Tous les personnages du roman sont identifiés par un prénom et l'initiale de leur nom de famille. Cela permet de créer une sorte d'unité entre les personnages historiques et ceux qui peuplent l'univers d'Antonia.

«Ça m'a aussi permis de "fictionnaliser" et de prêter des pensées aux personnages historiques», explique l'auteur.

Prix à payer

À son image évoque aussi le prix payé par les photographes qui se consacrent à la collecte de ces images dont une bonne partie finira dans l'oubli. De Kevin Carter, auteur de la célèbre photo La fillette et le vautour, documentant la famine au Soudan, qui a fini par se suicider, à Gaston Chérau qui ne pourra plus vivre autrement que dans des pays en guerre, en passant par Antonia qui, elle, finit par oublier une partie d'elle-même...

En arrière-plan de l'histoire d'Antonia, racontée au rythme des différentes étapes de la cérémonie mortuaire, on retrouve aussi l'atmosphère étouffante des villages corses et le déclin du mouvement indépendantiste qui s'autodétruit dans une guerre fratricide.

Jérôme Ferrari, qui a frayé dans ces milieux nationalistes, estime que cette confrontation suicidaire «a laissé une tache ineffaçable» sur l'histoire corse. Il décrit cet affrontement avec un regard implacable, sans pour autant juger ses personnages.

«Je suis convaincu que même les évènements les plus tragiques peuvent être grotesques.»

Et finalement, au-delà du poids historique des photographes et de leurs images, Jérôme Ferrari s'interroge sur le sens même des images fixées par un objectif et sur leur rapport avec le temps et la mort.

«La photographie fixe l'instant, mais du moment où elle est fixée, l'image atteste de ce qui a existé, et elle atteste du fait que cela n'existe plus.»

Quelques instants à peine après avoir été captée, une photo est déjà «engloutie dans le passé». Contrairement à la peinture qui ancre des images «dans l'éternité», la photo, elle, est par nature condamnée à rester un art de l'éphémère.

_________________________________________________________

À son image. Jérôme Ferrari. Actes Sud. Parution: 23 août.