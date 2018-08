 Festival de la littérature: une programmation qui ratisse large 

Nathalie Collard

La Presse La Presse Suivre @NathalieCollard

Pour sa 24e édition, le Festival international de la littérature présente une programmation riche et variée: plusieurs nouvelles voix féminines, des mises en lecture de textes puissants, une incursion dans le monde scientifique, des activités pour les tout-petits et un volet consacré aux lettres catalanes. Au total, plus de 250 écrivains et artistes présenteront 54 évènements dans 23 lieux un peu partout à Montréal. Place aux mots, du 21 au 30 septembre.