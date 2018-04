Le lambeau de Philippe Lançon fait parler de lui 

Le journaliste gravement blessé lors de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015 revient sur les évènements dans un entretien accordé à Jérôme Garcin de L'Obs, et sur la souffrance qu'il a dû vivre après de multiples opérations visant à lui reconstruire la mâchoire, détruite par les balles.

«Au moment où j'étais le plus défiguré, j'avais d'autres soucis, j'étais tout à ma réparation, raconte-t-il en entrevue. Ensuite, j'ai acquis une vision technique de mon visage qui est due au fait que je dois faire chaque jour une heure d'exercices devant un miroir. J'ai donc un regard de soignant sur mon propre visage. Je ne me vois plus. Je ne me regarde pas comme la sorcière de Blanche-Neige pour me demander si je suis le plus beau ou le plus laid, mais pour savoir si je fais correctement mes exercices, si j'arrive à bien remonter la lèvre, si j'articule les syllabes comme il le faut. Et quand je tombe sur des photos de moi avant, je vois bien que ce n'est plus moi. Je vois un étranger. Désormais, Je est vraiment un autre.»

Le livre paraîtra le 19 avril en France.