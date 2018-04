 Le Salon du livre de Montréal déménagera au Palais des congrès 

De plus en plus à l'étroit à la place Bonaventure, le Salon du livre de Montréal a annoncé au milieu de l'édition québécoise que l'événement allait déménager au Palais des congrès à l'automne 2019, a appris La Presse hier.

Jointe au téléphone, la présidente du conseil d'administration du Salon du livre, Gilda Routy, a confirmé la nouvelle. «Cette décision est le résultat d'une grande réflexion que nous menons depuis environ un an et demi, dit-elle. Nous avons eu des discussions avec les éditeurs, avec qui nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait changer d'air.»

Un des objectifs de ce déménagement est de réussir à accueillir plus d'écoliers. «En ce moment, nous pouvons en recevoir au maximum 18 000, et chaque année nous devons refuser des demandes», dit Gilda Routy, qui estime que cette réorganisation sera un très grand défi.

«C'est un espace immense, sans colonnes, lumineux. La capacité est plus grande, mais l'espace est tellement différent qu'il nous demandera aussi un grand travail de créativité pour l'aménager. L'équipe de programmation va en profiter pour tout repenser, revoir nos habitudes, nos pratiques.»

Une visite sera d'ailleurs bientôt organisée avec les exposants, histoire d'apprivoiser les lieux.

Départ de Francine Bois

Cette nouvelle arrive quelques jours après l'annonce du départ de la directrice générale du Salon depuis 32 ans, Francine Bois. «On peut dire que ce départ est dans la suite de notre réflexion», répond Gilda Routy quand on lui pose la question.

La décision de déménager semble bien accueillie par le milieu de l'édition. «C'est une belle nouvelle, dit le directeur général de l'Association nationale des éditeurs de livres, Richard Prieur. Le Palais des congrès est un lieu moderne, situé en plein quartier historique et international de Montréal, facile d'accès.»

«Ce sera ni plus ni moins qu'un nouveau départ en 2019 pour cet événement culturel on ne peut plus populaire.»

«Et c'est un lieu qui sera mieux adapté pour les activités professionnelles, foires de droits, fellowships et séminaires», poursuit M. Prieur.

En attendant le grand déménagement, le 41e Salon du livre de Montréal, qui aura lieu du 14 au 19 novembre 2018, se tiendra pour la dernière fois à la Place Bonaventure.