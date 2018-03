Corine Pelluchon: considérer l'autre

Selon la philosophe, une guerre se joue à l'intérieur des individus, car ils adoptent des comportements qu'ils savent néfastes. Militante antispéciste, elle donne souvent l'exemple de la réaction des gens à la cruauté envers les animaux. Ils ne tolèrent pas de voir un animal souffrir, mais n'ont aucun scrupule à manger des animaux qui ont été abattus dans des conditions atroces. Il faudrait pouvoir résoudre ce conflit en faisant des gestes en accord avec nos principes.

Que propose la philosophie?

Nous vivons dans un monde basé sur le principe de la domination, selon Corine Pelluchon. La domination de l'humain sur l'animal, du riche sur le pauvre. La philosophe propose de briser cet ordre et de développer plutôt une solidarité qui liera notre épanouissement à celui des autres espèces, une nouvelle manière de vivre (ou contrat social) basée sur la considération de soi, des autres et de notre environnement. En gros, l'être humain doit absolument reconnaître et comprendre qu'il est une partie intrinsèque de l'environnement dans lequel il vit. Il doit également comprendre qu'il est le maillon d'une chaîne humaine qui a débuté avant sa naissance et qui se poursuivra après sa mort. Reconnaissant cela, il réfléchira et prendra des décisions qui tiendront compte de l'impact sur les autres et sur l'environnement. Il faut, insiste la philosophe, reconnaître les liens qui nous lient au reste de l'écosystème non pas de manière intellectuelle, mais bien en les ressentant physiquement et avec empathie. En faisant preuve de vulnérabilité. Ainsi, croit-elle, nous serons capables de considération pour les autres.

Pourquoi lire ce livre?

Si on s'intéresse à la philosophie et à l'éthique comme mode de transformation de soi, il faut absolument lire ce livre. Oui, c'est une lecture costaude et certains concepts sembleront peut-être plus abstraits au lecteur. Mais Éthique de la considération demeure une lecture riche et, surtout, totalement en phase avec son époque.

Éthique de la considération. Corine Pelluchon. Seuil. 281 pages.