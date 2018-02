Sur la table de... Rafaële Germain

Auteure de la série En tout cas sur TVA, scénariste à Info, sexe et mensonges, l'émission humoristique animée par Marc Labrèche et présentée sur ARTV, Rafaële Germain signe une des treize nouvelles du recueil 13 à table qui paraît chez Druide mercredi. Elle nous ouvre les portes de son espace de travail.

SUR LA TABLE

Pierre calcaire et bouchon

« Chaque année, depuis 12 ans, je vais en République dominicaine avec ma famille. On a déposé une partie des cendres de mon père à un endroit qu'il adorait. Et on a bu du mousseux pour souligner l'occasion. J'ai rapporté un morceau de pierre et le bouchon de la bouteille en souvenir. »

Dictionnaire Le Petit Robert

« J'aime fouiller, me perdre dans le dictionnaire. Je ne truste pas les ordinateurs, me semble qu'ils ont la bonne réponse, eux ! [Rires] Celui-là date de 1993. On n'y trouve donc pas les nouveaux mots. De toute façon, on n'en a pas tant besoin que ça ! Voltaire était capable de s'exprimer sans eux ! »

Un coupon-bonheur

« La prof de ma fille donne des coupons-bonheur quand les enfants ont été gentils à l'école. Un jour, dans le petit cahier de communication, il y en avait un pour moi, à mon nom. C'était après le sketch qu'on a fait sur Rozon et Salvail. C'était la première fois que j'en recevais un, j'étais super touchée ! »

Bougie

« J'écris souvent le matin quand ma fille part à l'école. Entre 7 h 30 et 9 h, c'est tranquille, le téléphone ne rentre pas, les courriels non plus. Des fois, j'écris dans mon lit, avec un café. Quand j'écris à mon bureau pour un long moment, je débute en allumant une bougie, c'est un rituel, une présence rassurante. »

Photo de sa fille

« Il n'y a rien de plus inspirant que regarder cette petite face-là. Ça me rend heureuse. Quand je m'investis trop dans le travail, je me dis : "O.K., je ne suis pas en train de sauver une vie, je suis en train d'écrire une joke pour Marc Labrèche". Ça m'ancre dans la vraie vie. »

AUTOUR DE LA TABLE

Des souvenirs

« C'est un mur de souvenirs qui me suit dans mes déménagements. Une page du New Yorker, une phrase de Virginia Woolf, une photo de Jon Snow de Game of Thrones... Ce sont toutes des choses qui me ramènent à un moment où j'étais bien. Mon yoga mental. Je suis le contraire de quelqu'un qui écrit dans la douleur. »

Ses parents

« Sur ces photos, mon père avait 16-17 ans, ma mère, 5 ans, et il y a une photo de moi avec mon père. Les roses viennent d'un bouquet reçu à son décès. Quand je suis tannée d'écrire, je pense à lui, car on parlait souvent d'écriture ensemble. »

Coin bibliothèque

« C'est un petit coin réconfortant, un petit autel. Le matin, je me lève et j'allume la petite lumière. Mes livres sont classés par genre. C'est un petit cocon et c'est aussi un condensé de la culture, une porte d'entrée. Je ne peux pas être déçue quand mon regard se pose là. »

Écrivaines québécoises

« Sur cette tablette, on retrouve les livres d'auteures québécoises que j'ai beaucoup aimés. Même que là, ça déborde, j'en ai ailleurs. On a une belle littérature de filles au Québec, c'est vraiment l'fun. Autant de filles qui écrivent des choses aussi intéressantes, on devrait en être fières. C'est une belle tribu. »