L'actualité des livres

Yes We (Still) Can : Politics in the Age of Obama, Twitter and Trump

Des auteurs québécois à Bruxelles

Encore une fois cette année, le Québec sera très bien représenté à la Foire du livre de Bruxelles. Du 22 au 25 février, les lecteurs belges pourront découvrir plus de 800 titres d'ici au stand de Québec Édition. Sans compter la belle délégation d'auteurs qui s'envole pour le plat pays. Au total, une quinzaine d'écrivains et d'illustrateurs parmi lesquels on retrouve le romancier Matthieu Simard, la poète, comédienne et auteure Natasha Kanapé Fontaine, ainsi que les essayistes Jonathan Durand Folco et Felwine Sarr. Quant à la relève, elle sera défendue par les talentueux Kevin Lambert, Stéfanie Clermont et Vincent Giudicelli. Cette année, l'évènement se déroule sous la présidence d'honneur de la journaliste et écrivaine turque Asli Erdogan. Ça promet.

Illustratrice en résidence

L'illustratrice Catherine Ocelot (auteure de l'album La vie d'artiste et dont on peut voir les très belles illustrations dans le nouveau magazine littéraire Tristesse) sera « artiste en résidence » à la Cinémathèque québécoise tout au long de l'année 2018. Elle déménagera donc son atelier boulevard de Maisonneuve où elle ira à la rencontre des cinéphiles afin d'échanger sur les films qu'ils ont vus. Qui sait, votre discussion autour du film de Tacchella ou d'Amandine Gay pourrait finir en oeuvre d'art. À suivre.

Concours récit Radio-Canada

Les écrivains et écrivaines, connus ou pas, ont jusqu'au 28 février pour soumettre un texte au Prix du récit. Il s'agit d'un des trois Prix de la création Radio-Canada et il offre de très belles récompenses : une bourse de 6000 $ du Conseil des arts du Canada, une résidence d'écriture au Banff Centre et une entrevue à l'émission Plus on est de fous, plus on lit ! animée par Marie-Louise Arsenault. Vous avez un texte qui traîne dans un tiroir, c'est le temps de le ressortir.

Plus de détails ici

Le chiffre de la semaine

45

Le nombre d'années que la comédienne Viola Léger a joué La Sagouine. Le cinéaste Phil Comeau songe à faire homologuer cette performance théâtrale dans le livre des records Guinness.

(Source : Acadie Nouvelle)

Les années Obama

Les amateurs de Pod Save America vont jubiler. Un des animateurs du célèbre balado politique, Dan Pfeiffer, publiera un livre d'ici l'été. Directeur des communications durant le premier mandat de Barack Obama puis consultant dans le second, Pfeiffer racontera ses années à la Maison-Blanche. Intitulé Yes We (Still) Can : Politics in the Age of Obama, Twitter and Trump, ce livre sera également une profession de foi progressiste. Sur les tablettes le 19 juin prochain. En attendant de lire les mémoires du couple Obama qu'on attend pour l'automne prochain...

Sur les rayons

Le feu et la fureur - Trump à la Maison-Blanche, de Michael Wolff chez Robert Laffont

Les querelleurs, France Théorêt (La Peuplade)

L'art de rater sa vie, Simon Nadeau (Boréal)

À l'agenda

20 février

Causerie avec Frédérick Lavoie, pour son livre Avant l'après - Voyages à Cuba avec George Orwell (La Peuplade), qui sera animée par la journaliste de La Presse Agnès Gruda. Librairie Gallimard, 17h30.

21 février

Rencontre avec Frédéric Lenoir pour son dernier livre, Le miracle Spinoza (Fayard). Librairie de Verdun, 18h.