Bon roman, bad sex

Dès que la sexualité s'évade de la littérature érotique pour pénétrer la littérature grand public, les écrivains s'exposent au ridicule. On pardonne à Fifty Shades of Grey ses maladresses, car il n'a d'autre prétention que d'exciter la lectrice, mais moins à l'écrivain qui se frotte maladroitement à l'érotisme pour pimenter son roman. Mais puisqu'on peut lire le mot «cul» dans le mot «ridicule», nous posons la question: pourquoi écrire sur le sexe est-il si compliqué?

Les couacs du sexe écrit

C'est arrivé à tous les lecteurs (et surtout aux lectrices). Vous lisez un roman pas mal du tout, quand soudain arrive une description sexuelle qui vous fait éclater de rire - alors que ce n'était pas le but. Le sexe ne vous gêne pas, mais ce passage détonne, il est mal écrit, exagéré ou ne «fitte» pas avec le reste. Combien de métaphores sexuelles avec la mer et ses vagues (de plaisir, évidemment) va-t-on endurer? Jusqu'où peut-on aller dans les synonymes de pénis ou de vagin sans sombrer dans l'absurde? Pourquoi la baise est-elle souvent décrite comme une perfection qui aboutit bien sûr à l'apothéose incontournable de l'orgasme à la puissance dix? C'est un peu pourquoi tous les ans, les prix Bad Sex in Fiction (le mauvais sexe en fiction) du journal britannique Literary Review font autant rigoler le monde des lettres qu'ils le divisent. Mais s'ils existent, c'est bien qu'il y a un malaise.

Les Bad Sex in Fiction Awards

Depuis 1993, la Literary Review décerne ses prix Bad Sex in Fiction, en ne s'attardant pas du tout à la littérature érotique en tant que telle, mais à la «grande» littérature. Le but de ce prix? «Attirer l'attention sur des passages mal écrits, superficiels et redondants de description sexuelle dans la fiction moderne et les décourager», selon le site officiel. Des auteurs aussi réputés et respectés que Tom Wolfe, Norman Mailer, Nancy Huston, Jonathan Littell, Erri De Luca ou John Updike ont été les lauréats de ce prix que personne n'ose jamais aller chercher.

Et, comme dans la plupart des prix littéraires, les hommes y sont surreprésentés (ce qui ne fait râler personne dans ce cas-ci). Le plus récent lauréat, en 2017, est Christopher Bollen, pour ce passage dans son roman The Destroyers: «Elle couvre sa poitrine avec son maillot de bain. Le reste de son corps restant délicieusement exposé. Son visage et son vagin sont en concurrence pour attirer mon attention, alors je baisse les yeux vers le triangle à billard que forment mon pénis et mes testicules.» Heu... OK.

Ce que notre rire révèle

Pour Jean-Simon Desrochers, auteur de La canicule des pauvres et de Les années noires, qui pratique une écriture hyperréaliste d'où la sexualité n'est pas exclue, les Bad Sex Awards sont drôles, certes, mais il y voit aussi quelque chose de puritain. «Décourager la surenchère de scènes sexuelles dans les romans, c'est un peu dire: faites attention, on vous surveille», note-t-il.

«On traite la sexualité comme si c'était un sujet particulier, et si on ressent le besoin de faire ce prix critique, c'est qu'on a du mal à traiter cette information-là, on lui donne une valeur plus grande que d'autres événements. La sexualité est un événement somme toute assez banal, qui a longtemps été tabou, alors que fondamentalement, c'est ce qui a permis à l'espèce de se propager, ce qui est assez basique. Les Bad Sex Awards sont représentatifs d'à quel point on est dépourvu de moyens par rapport à ça, et ça oblige les écrivains à écrire des métaphores à coucher dehors, alors que c'est du contenu comme un autre. Moi, comme écrivain, je n'ai jamais écrit sur la sexualité, j'écris sur des personnages, j'écris sur l'être humain, qui est un être sexué, entre autres choses.»