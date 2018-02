 La parole aux paroliers: auteurs-compositeurs de l'ombre 

Gaële: trouver le mot juste

Gaële a commencé à partager sa plume avec d'autres par hasard.

Des années après s'être retrouvée dans le même autocar Montréal-Gaspésie que Marie-Pierre Arthur, cette dernière lui a demandé de l'aide pour son premier album.

Depuis, Gaële a coécrit toutes les chansons de Marie-Pierre Arthur. «Nous avons développé une dynamique de coécriture. Nous pouvons parler des heures et décortiquer la psychologie humaine pour trouver les bons mots.»

Gaële a aussi travaillé avec Caracol, Sophie Pelletier et Florence K. «Avec Florence K, c'était très particulier, elle m'a demandé d'écrire des chansons à partir de son livre qui relate sa descente aux enfers. J'ai d'abord décortiqué les thèmes par chapitre pour ensuite les associer à des émotions.

«C'est l'une des collaborations les plus audacieuses et différentes que j'ai faites, dit Gaële. J'ai aussi adapté en français des chansons en anglais de Pascale Picard pour un spectacle aux FrancoFolies.»

En parallèle, la brunette d'origine française mène aussi une carrière solo et elle a donné des cours d'interprétation à l'École de la chanson de Granby.

«Être auteur-compositeur-interprète, c'est trois métiers et c'est pas toujours facile de les garder au même niveau.»

Écrire pour d'autres, c'est avant tout des rencontres formidables pour Gaële. «Cela ramène la création au premier plan et cela nous ramène à ce pour quoi on fait ce métier, ajoute-t-elle. Je veux transmettre mon amour des mots.»

Or, pour beaucoup d'auteurs-compositeurs-interprètes au Québec, l'écriture des textes est une étape pénible, qui vient souvent après la musique.

«À ceux-là, je leur dis: pourquoi alors tu mets des mots? lance Gaële. Pour moi, de la chanson, c'est le mélange de paroles et de musique.»

L'art de raconter

Si l'inspiration peut être spontanée, une chanson se travaille, insiste Gaële. «Écrire, c'est raconter une histoire, mais c'est plus rêveur et impalpable dans une chanson. Il faut trouver le mot juste, et ne pas s'écarter de son idée première juste au profit de la rime.»

Gaële cite en exemple une chanson qui fait mouche comme Une chance qu'on s'a de Jean-Pierre Ferland. «Si tu as le punch et qu'en plus, tu dis ce que tu veux dire, c'est dans le mille.»

Les règles d'écriture ont néanmoins changé avec la technologie. Gaële fait partie des 15 auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs qui ont participé au premier «camp d'écriture» de la SOCAN.

«Nous avons fait 20 chansons en 5 jours. C'était une expérience de création très enrichissante», raconte Gaële.

«Je m'en souviendrai toujours... J'étais avec Laurence Nerbonne et le producteur Ruffsound. On ne se connaissait pas. Il fallait écrire une chanson. Quand on a commencé, ils ont mis leurs écouteurs devant leur ordinateur alors que moi, je me suis assise avec mon cahier vintage et un crayon. Je leur ai dit : allo, je m'appelle Gaële; elle va parler de quoi, la chanson ? Eux, ils n'avaient jamais fait de chanson sans partir d'un beat.»

Que ce soit à l'ordinateur ou au crayon, Gaële persiste et signe: tout auteur-compositeur a intérêt à se faire «relire» pour faire sortir le meilleur de sa chanson.