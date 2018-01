Se souvenir de Susan Sontag

Son meilleur roman

On dit de Susan Sontag qu'elle rêvait de devenir une grande romancière. On ne peut pas tout à fait dire «mission accomplie», mais elle a tout de même publié des romans qui ont été remarqués: En Amérique, publié en 2000, lui a valu le National Book Award. Mais son meilleur demeure L'amant du volcan. Il se déroule à Naples en 1772 et raconte l'histoire d'amour de l'ambassadeur de Grande-Bretagne avec une jeune femme qui tombera à son tour amoureuse de l'amiral Nelson (oui, le même dont on honore la mémoire avec une colonne sur la place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal). Un roman intelligent et enlevant.

L'amant du volcan. Susan Sontag. Points.

Son essai sur la maladie

Si son essai Notes on «Camp» l'a confirmée comme intellectuelle originale et incontournable, ses écrits sur la maladie ont eu un grand rayonnement dans le public par la nature du sujet qu'elle y aborde. Dans La maladie comme métaphore (qui sera suivi de l'ouvrage Le sida et ses métaphores), Susan Sontag - qui a eu deux cancers et qui est morte de la leucémie - revisite toutes les métaphores employées dans les textes médicaux et littéraires (Keats, Dickens, Joyce, etc.). Ceux qui en ont contre tout le vocabulaire guerrier associé au cancer (vaincre, lutter, perdre son combat) se délecteront de son analyse fine et impitoyable ainsi que de l'intelligence de sa réflexion.

La maladie comme métaphore. Susan Sontag. Bourgois.

Le livre de son fils

Susan Sontag n'a eu qu'un enfant, David, et elle l'a eu très jeune, à l'âge de 19 ans. Leurs relations n'ont pas été faciles. On comprend à la lecture de ce livre qu'aucune des relations personnelles de Susan Sontag n'était facile. L'intellectuelle était un personnage complexe, mais c'est surtout son rapport à la vie et à la mort que son fils aborde dans ce très beau livre, très lucide et très profond qui nous fait découvrir une facette plus vulnérable de ce personnage plus grand que nature.

Mort d'une inconsolée - Les derniers jours de Susan Sontag. David Rieff. Climats.