Un nouveau Dany Laferrière au printemps

«Il y a du texte et il y a des dessins, mais ce n'est pas une bande dessinée. Ce n'est pas non plus un roman graphique, c'est un roman-roman, calligraphié et dessiné à la main», explique son éditeur québécois dans sa programmation hiver-printemps à propos de ce livre.

Après Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, c'est le deuxième titre que publie Dany Laferrière depuis son entrée à l'Académie française.

Un peu comme dans L'art presque perdu de ne rien faire, Autoportrait de Paris avec chat s'annonce comme un parcours à travers les influences de l'écrivain, qui se sert ici du Paris littéraire pour se raconter.