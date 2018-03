Les dix romans québécois de 2017

La bête creuse, Christophe Bernard, Le Quartanier

Une immense fresque gaspésienne de 700 pages, d'un humour délirant, où la langue est la véritable aventure. L'exploit de l'année en littérature québécoise, selon nous. - Chantal Guy

Le jeu de la musique, Stéfanie Clermont, Le Quartanier

Une plongée brillante et sensible au coeur de la jeunesse militante d'aujourd'hui, ses lendemains qui déchantent et sa tendre solidarité. - Chantal Guy

Tu aimeras ce que tu as tué, Kevin Lambert, Héliotrope

Chicoutimi comme vous ne l'avez jamais lu, par un jeune auteur très doué, qui se permet absolument tout. - Chantal Guy