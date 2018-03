Beaux livres: l'embarras du choix

Personnages

Couples mythiques

D'Elvis et Priscilla Presley à Jacques Dutronc et Françoise Hardy, en passant par Anaïs Nin et Henry Miller ou Marie et Pierre Curie, on plonge dans les belles histoires d'amour de ces couples plus grands que nature. Il faut bien rêver un peu.

Amour - Les plus belles histoires. Nicolas Rey. Éditions de La Martinière. 216 pages. 49,95 $.

Les vies de Mata Hari

Les archives de la Défense nous en révèlent un peu plus sur cette femme mythique qui fut mère de famille, puis danseuse nue, avant de devenir l'espionne qui a marqué les imaginaires. Un livre signé par un spécialiste pour qui les archives des services secrets français n'ont plus de secret.

Mata Hari - Les vies insolentes de l'agent H 21. Bruno Fuligni. Gallimard. 192 pages. 64,95 $.

Femmes engagées

Après avoir appris que les femmes (qui lisent, pensent et écrivent) sont dangereuses, on s'intéresse cette fois aux femmes qui s'engagent. Par leurs gestes, leurs écrits ou leur parole, ces 27 femmes ont marqué leur époque et changé les choses. L'historienne Catherine Valenti nous raconte comment.

Les femmes qui s'engagent sont dangereuses. Catherine Valenti. Préface de Roselyne Bachelot-Narquin. Éditions Gründ. 165 pages. 49,95 $ .

Marilyn, toujours

On ne se lasse pas de cette femme. Le grand photographe Milton H. Green non plus ne s'en lassait pas. Il a travaillé cinq ans avec l'actrice. Son fils a puisé dans ses archives. Résultat: ce somptueux album rempli de photos inédites de la star, dans l'intimité comme dans le travail.

Marilyn inédite. Milton H. Greene. 30 séances. Flammarion. 360 pages. 64,95 $.