Cinq livres sur la flore

Forêts

Revue Estuaire no170. 144 pages.

Publié cet automne, le numéro 170 de la revue de poésie Estuaire s'intitule Forêts. Une dizaine de poètes se sont donc promenés pour aller «lire entre les branches» à la demande de la rédaction. Les Geneviève Blais, Sonia Cotten, Hélène Dorion, toino dumas, Véronique Cyr et Dominic Langlois, entre autres, en sont revenus avec des brindilles, des racines, des feuilles et des bouts d'écorce volubiles. Ils disent le présent, comme ils se souviennent, ils parlent de soi, comme de paix ou de mystère. Lisant dans la main/feuille des arbres, les poètes/devins font pousser une langue qui n'est pas de bois.

Arbres en lumière

Michel Leboeuf, Alain Massicotte, François Reeves. Éditions Multimondes. 165 pages.

Un peintre, Alain Massicotte, un biologiste, Michel Leboeuf, et un cardiologue, François Reeves, vont jouer au bois. De leur amitié et leur respect mutuels de la forêt, ils tirent de superbes toiles et des textes inspirés qui abordent autant des questions esthétiques que philosophiques, artistiques que médicales ou sociologiques sur cette flore qui nous domine, sans nous menacer. L'ouvrage répond autant à des questions simples qu'il évoque des pratiques de santé publique comme le bain d'arbres au Japon. Une lecture vivifiante.

La vie secrète des arbres

Peter Wohlleben. Traduit par Corinne Tresca. Éditions Multimondes. 260 pages.

Ce best-seller mondial est, en fait, un livre sur le partage, l'amitié, la résilience et la survie, toutes des «valeurs» d'arbres dont nous pouvons tirer leçon. L'auteur est un garde forestier qui décrit simplement l'essentiel de la vie des arbres qui est invisible à l'oeil nu. Il parle de la sagesse de géants, souvent centenaires, passant leur vie à la même place et y trouvant toute leur nourriture. Sans rien détruire et en toute amitié avec leurs voisins. Plaidoyer pour le respect des arbres!