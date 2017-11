 Dans la classe de... Virginie Blanchette-Doucet 

L'établissement

Le collège Ellis de Drummondville est un établissement privé proposant une dizaine de programmes, dont soins infirmiers, techniques policières, techniques juridiques et techniques d'éducation spécialisée. Les élèves doivent suivre des cours de littérature comme dans n'importe quel cégep. Ce collège est situé dans un ancien couvent dont les fenêtres ont des embrasures à angle.

L'auteure

Après un premier roman qui était en lice pour le prix du Gouverneur général l'an dernier, 117 Nord, Virginie Blanchette-Doucet a écrit quelques chapitres de son deuxième livre. «J'ai pas mal de matériel écrit.

«Comme je donne des cours tous les jours en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais je prends des notes. J'en parlais à mon éditeur et on se disait qu'enseigner était une bonne chose pour me donner le désir d'écrire. Quand j'ai un peu de temps, je n'ai pas le choix que d'écrire. Pas question de syndrome de la page blanche.»