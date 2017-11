Un dimanche au Salon du livre

On souhaite presque de la pluie ce dimanche tellement il y a des activités intéressantes prévues au Salon du livre. En voici une sélection pour vous mettre l'eau à la bouche.

- Du roman au grand écran. Discussion autour de l'adaptation cinématographique avec Sophie Bienvenu (Et au pire, on se mariera, La Mèche), Stéphane Larue (Le plongeur, Le Quartanier), Francis Leclerc (Pieds nus dans l'aube, Fides) et Andrée A. Michaud (Routes secondaires, Québec Amérique). Grande Place, à 14 h.

- Le conservatisme américain à l'ère Trump - un mouvement en mutation. Discussion présentée par les Presses de l'Université du Québec à laquelle participeront Rafael Jacob, Julien Tourreille et quelques collaborateurs de la Chaire Raoul-Dandurand. L'Agora, à 11 h 45.

- Absence du père, amour des livres et création littéraire. Table ronde animée par le gagnant du Prix du Gouverneur général, Christian Guay-Poliquin, et présentée par les éditions La Peuplade, avec Noémie Pomerleau-Cloutier, Jean-François Caron (De bois debout), Marisol Drouin (Quai 31) et Paul Kawczak (Un long soir). L'Agora, à 14 h 45.

- Nouvelles voix féminines. Rencontre animée par Claudia Larochelle et présentée par les éditions Stanké et VLB avec quatre écrivaines de la relève : Sévryna Lupien (Stanké), Alexandra Gilbert (Stanké), Marie-Eve Cotton (VLB) et Erika Soucy (VLB). Place Confort TD, à midi.

- La série télé, c'est de la littérature. Discussion animée par Katerine Verebely avec Joanne Arseneau (Faits divers), Chantal Cadieux (Mémoires vives), Daniel Thibault et Isabelle Pelletier (Ruptures). Studio Radio-Canada, à 16 h 30.