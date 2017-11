 Le Grand prix du livre de Montréal remis à René Lapierre 

Le jury, présidé par l'auteure Catherine Mavrikakis, a qualifié l'oeuvre de René Lapierre de «puissante, effrayante de beauté et surtout capable d'une grande hospitalité envers la vie. Oeuvre majeure, aux allures testamentaires, Les adieux donne à voir l'existence et la traversée du temps avec une ampleur empreinte de ludisme et d'humour».

Les oeuvres finalistes de 2017 étaient Des chants pour Angel de Marie-Claire Blais, Images à Mallarmé de Jacques Brault, Le jeu de la musique de Stéfanie Clermont et Montréal-Mirabel lignes de séparation de Marie-Pascale Huglo.

Le Grand Prix du livre de Montréal, créé en 1995 pour promouvoir l'excellence en création littéraire québécoise, est doté d'une bourse de 15 000 $, et de 1000 $ pour chacun des finalistes.