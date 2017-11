Le Salon du livre a 40 ans

Plusieurs auteurs chouchous des lecteurs seront présents au Salon du livre de Montréal, qui se déroule du 15 au 20 novembre à la Place Bonaventure. Marie Laberge et Kathy Reichs sont parmi les quelque 200 auteurs qui participeront à la 40 e édition du Salon, qui propose une programmation très riche cette année. Au total, le Salon accueille 10 invités d'honneur, parmi lesquels on retrouve les auteures Louise Penny, Andrée A. Michaud, Rose-Line Basset, Sophie Bienvenu, Fanny Britt ainsi que l'illustratrice Josée Bisaillon.

Comme chaque année, les visiteurs seront conviés à un large éventail d'activités en plus d'avoir la possibilité de rencontrer leur auteur préféré en séance de signature. Au programme: tables rondes, débats, entrevues, lectures publiques, ateliers... sans compter l'enregistrement devant public de plusieurs émissions de la Première Chaîne de Radio-Canada, comme Plus on est de fous, plus on lit et Médium large.

Parmi les nouveautés, Le Carrefour, où on retrouvera l'Espace de la diversité, le pavillon Histoire du Canada-Montréal et la Maison des libraires. Avec ses nombreuses activités et sa multitude de tables rondes, Le Carrefour sera sans doute un des lieux névralgiques du Salon. Parmi les rendez-vous qui piquent la curiosité: une séance de prescriptions littéraires en compagnie de personnalités comme Pauline Marois, Françoise David, Chrystine Brouillet et la comédienne d'Unité 9 Ève Landry, pour ne nommer que celles-là.

Prix et expositions

On pourra également visiter l'exposition D'illustres auteurs, organisée dans le cadre du 375e anniversaire de la ville de Montréal, qui présentera des portraits grand format de 18 auteurs montréalais. Les fans de l'écrivain Réjean Ducharme, disparu récemment, se réjouiront pour leur part de pouvoir admirer les quelque 200 dessins et illustrations de son livre Le Lactume, un ouvrage publié quelques jours après sa mort.

De nombreux prix littéraires seront également remis durant le Salon, dont le prix Marcel-Couture, qui récompense un beau livre, et le prix Fleury-Mesplet, qui sera décerné cette année à l'éditeur jeunesse Robert Soulières.