 Lise Tremblay, Mathieu Villeneuve et Matthieu Simard: angoisses (sur)naturelles 

Lumière

Même s'ils se disent inquiets de l'état actuel du monde en général, et des relations humaines en particulier, les trois romanciers soulignent que la lumière perce les nuages dans leur récit.

«Bien que ce soit dur, c'est un livre sur l'amour et l'espoir, dit Matthieu Simard. Même si on sait qu'ils vont mourir, ils entretiennent l'espoir chacun de leur côté. Ils se mentent au cas où l'autre y croit encore. Il y a une espèce d'angoisse généralisée. On peut projeter leurs problèmes personnels sur le plan global. Je voulais parler de l'avenir ou du manque d'avenir. Il y a une brume tout le temps qui est pesante, sans être étouffante.»

Les trois auteurs captent chacun à leur façon l'air d'un temps insidieux et trouble où les bêtes s'agitent dans le noir, où l'eau ne cesse de monter, menaçant de tout engloutir.

«Les écrivains "attrapent des canaux''. Un écrivain sent les choses. Comme Hubert Aquin qui décrivait exactement ce qui allait se passer avant la crise d'Octobre. Moi, je n'ai pas peur, mais je pense que le monde est menacé. On a une sensibilité et on sent ce qui rôde. On est dans une société qui accepte peu la mort et le vieillissement», estime Lise Tremblay.

Aux yeux de Mathieu Villeneuve, le Québec n'accepte pas plus de faire face à la problématique autochtone, omniprésente dans son livre.

«Mon personnage est toujours en train de disparaître dans le bois. L'occupation du territoire de la façon blanche, c'est d'éloigner la forêt en réchauffant le climat. C'est pas si simple. L'occupation amérindienne est plus symbiotique et a beaucoup de choses à nous apprendre. Le problème des Blancs est une affaire de territorialité virile. C'est l'identité virile qui prend le dessus sur la raison. Tout le monde devrait être métis.»