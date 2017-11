Christian Guay-Poliquin remporte le Prix littéraire du Gouverneur général

L'anthropologue et homme de radio Serge Bouchard voit son essai Les yeux tristes de mon camion, publié aux Éditions du Boréal, récompensé par ce prestigieux prix, qui s'accompagne d'une bourse de 25 000 $.

Dans les autres catégories, Louise Dupré est récompensée pour son recueil de poésie La main hantée, paru aux Éditions du Noroît. Dans la catégorie Théâtre, le jury a choisi la pièce Dimanche napalm de Sébastien David (Leméac Éditeur).

Véronique Drouin et Jacques Goldstyn remportent chacun un prix dans la catégorie jeunesse: la première pour le texte de L'importance de Mathilde Poisson (Bayard Canada), et le second pour le livre illustré Azadah (Les Éditions de la Pastèque).

Les prix seront remis le 29 novembre prochain à Rideau Hall, à Ottawa, en présence de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada.