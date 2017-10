Les essais de la semaine

MACRON VU PAR BESSON

Écrivain à succès en France, Philippe Besson est également un ami d'Emmanuel Macron, dont il brosse un portrait tellement flatteur que c'en est presque « malaisant », pour reprendre un mot à la mode. On sent l'admiration du romancier pour celui qu'il nomme Emmanuel M. dans le livre. Pourquoi le lire alors ? Pour suivre l'évolution d'un homme politique sur qui personne n'aurait misé il n'y a pas si longtemps. Et pour en apprendre davantage sur les dessous de la campagne, pourvu qu'on accepte que ce soit écrit par un allié et que le candidat soit présenté à son avantage. Le ton très franco-français et un peu lyrique en irritera peut-être certains. Vous êtes avertis.

Un personnage de roman

Philippe Besson

Julliard

247 pages