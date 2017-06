 La ville dans l'oeil des photographes de La Presse 

Formidable instrument pour saisir et expliquer l'actualité, la photographie de presse est aussi le témoin de l'histoire qui se construit. Autrement dit, elle est un outil privilégié pour comprendre d'où l'on vient et où l'on va.

C'est dans cette optique que Dinu Bumbaru, architecte et figure de proue d'Héritage Montréal, ainsi que Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, proposent Promenade dans le passé de Montréal, beau livre consacré au patrimoine bâti de la ville alimenté par les archives photographiques de La Presse. À quelques jours de la sortie du livre, nous avons rencontré M. Bumbaru.

Pourquoi ce titre ?

Je n'aime pas le mot « passé » ; je préfère parler du temps ou des époques. Mais je suis solidaire. Cela dit, il faut retenir la notion de promenade. On a tendance à se promener dans les quartiers et c'est une excellente chose. En voyageant dans une ville, ce que je recherche est la capacité de m'y promener. Dans une ville, ça prend des bancs pour s'asseoir, de l'art public, des fontaines pour boire en été, des petites buvettes avec du chocolat chaud en hiver et des rues intéressantes. Ici, on s'est promené dans les archives photographiques de La Presse.

Quel angle de travail avez-vous utilisé ?

On a souhaité en faire un ouvrage qui peut intéresser les jeunes dont les grands-parents ont peut-être vu ces photos en lisant leur journal. Ces archives, c'est une vraie caverne d'Ali Baba ! Mais on n'a pas voulu en faire un ouvrage savant. On a fait de petites légendes pour situer les photos que nous avons regroupées par thèmes. Lorsqu'on se promène dans une ville, on n'est pas en train de lire une thèse de doctorat. On est davantage dans une expérience de curiosité. Comme dans ce livre.

Avez-vous fait des constats ? Des surprises, des découvertes ?

Plein ! Ce qu'on peut observer, c'est à quel point Montréal s'est transformé par à-coups ! Certaines villes se bâtissent lentement, au fil des générations. À Montréal, on voit des contrastes comme les grands chantiers des années 50 et 60. Autre constat : la place prise par l'automobile dans le paysage urbain. Déjà dans les années 10, 20, on voit comment elle s'installe avec la police motorisée, etc. Et l'automobile transforme le paysage urbain.

Promenade dans le passé de Montréal

Dinu Bumbaru et Laurent Turcot

Éditions La Presse

320 pages