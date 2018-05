Cinq programmes essentiels au FIMAV

Samedi japonais

Un voyage récent de Michel Levasseur au Japon l'a mené à réunir plusieurs artistes dont le travail est construit sur mesure pour le FIMAV. D'abord, la réalisatrice et compositrice électro Phew, anciennement associée au punk hardcore et qui fait aujourd'hui dans l'ambient et le drone, oeuvre plus introspective incluant la voix. Il faut écouter les excellents albums Light Sleep et Voice Hardcore pour le réaliser. La table sera mise pour le Saicobab, dont la transculture asiatique (Yoshida Daikichi, sitar indien, YoshimiO, voix, Hamamoto Tomoyuki, percussions) n'exclut pas une facture assez survoltée merci, que d'aucuns étiquettent raga grindcore, rien de moins! On coiffera la soirée par le concert d'Afrirampo, duo clairement punk hardcore et noise rock constitué de deux redoutables guerrières: Oni, guitare et voix, Pika, batterie et voix... White Stripes et Black Keys n'ont qu'à bien se tenir!

Au Colisée des Bois-Francs samedi, à 22 h et à minuit.

Trois solos, trois jours

Trois concerts solos en autant de jours sont présentés à l'église Saint-Christophe d'Arthabaska. L'altiste helvète Charlotte Hug s'amène en premier lieu; on lui accorde une place importante dans les réseaux européens de la musique improvisée, notamment au sein du London Improvisers Orchestra et du Quatuor Accorde de Tony Wren. Puis, le Français (et certainement d'origine celte avec un tel nom) Erwan Keravec pourrait en sidérer plus d'un, car il s'applique depuis au moins 10 ans à mener la cornemuse sur le champ des musiques contemporaines et improvisées. Enfin, la Montréalaise Lori Freedman offre un concert de clarinette et de clarinette basse assorti de chants improvisés, nouveau chapitre d'une quête très appréciée des mélomanes de la musique actuelle.

À l'église Saint-Christophe d'Arthabaska demain, samedi et dimanche, à 13 h.

Sommet bruitiste

Le bruitisme est l'une des grandes spécialités du FIMAV. Le sommet prévu pour cette édition réunit le Japonais Merzbow (électronique), le Suédois Mats Gustafsson (saxophone baryton, électronique) et le Hongrois Balázs Pándi (batterie). Oreilles sensibles s'abstenir de cette éruption annoncée de déflagrations acoustiques, analogiques et numériques, maelstrom duquel on finit immanquablement par extirper de la beauté si on se prête au jeu. On sait que Merzbow et Mats Gustafsson sont des habitués de Victo, réputés artilleurs de la musique contemporaine improvisée, alors que Balázs Pándi gagne à être connu pour son jeu phénoménal sur ce terrain accidenté, pour employer un euphémisme.

Au Colisée des Bois-Francs, dimanche, à 22 h.