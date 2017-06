Un nouveau festival dans le Mile End

De grosses pointures de l'indie rock (City and Colour, Cat Power, Suzanne Vega) et des artistes montréalais au rayonnement international (Godspeed You! Black Emperor, Patrick Watson, Charlotte Cardin) font partie de l'affiche prestigieuse qui se produira les 2 et 3 septembre au festival Mile Ex End Musique Montréal.

Il s'agit d'une intiative de Mishmash, le «collectif expérientiel» lancé en septembre dernier par Alexandre Taillefer, qui regroupe notamment La Tribu et le Groupe Piknic Électronik.

Les billets et passeports sont déjà en vente.

Plus de détails à venir.