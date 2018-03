Portugal. The Man, LP et Odesza à Osheaga

Certains d'entre eux sont déjà passés par Montréal récemment: le duo électro Odesza a rempli le MTelus (ex-Métropolis) en novembre dernier, tout comme la chanteuse LP et Portugal. The Man en février. Le duo montréalais Milk & Bone, le rappeur de Miami Smokerpurpp, Alex Cameron, Sir Sly, Sylvan Esso, Rex Orange County et Manchester Orchestra y seront aussi, tout comme le rappeur Post Malone (annoncé mercredi).

D'autres noms seront révélés sur l'application samedi et dimanche, tandis que la programmation complète sera dévoilée mardi midi, jour de la mise en vente des passes.