Le retour de Heavy Montréal et '77 Montréal

Plus de 40 groupes font partie de la programmation jusqu'à présent, dont Gojira, Heavy Mania et Ultra Vomit. La veille de Heavy Montréal, le 27 juillet, se tiendra la deuxième présentation de l'évènement punk-rock '77 Montréal.

Le promoteur evenko a annoncé mercredi la présence de Rise Against, Suicidal Tendencies, Me First and the Gimme Gimmes, The Rezillos, No Policy, Sick Of it All et The Planet Smashers, ainsi que le retour du groupe grunge féminin L7.

Suivront le festival Osheaga du 3 au 5 août, puis îleSoniq les 11 et 12 août.