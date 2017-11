Felwine Sarr: des rencontres qui mènent loin

«Fondamentalement, ces chapeaux se rejoignent, nous répond l'intellectuel sénégalais quand nous lui demandons de se décrire lui-même. Et ce qui les lie, c'est le désir d'être dans un rapport de transmission et d'échange. Enseigner, c'est ça. Écrire des livres aussi. Faire de la musique, c'est encore un autre espace où on transmet une expérience existentielle ou des émotions. Mais à chaque fois, on est dans l'espace de la relation et de la transmission. On donne et on reçoit.»

Fraîchement débarqué de la France où il s'est arrêté en provenance du Sénégal, Felwine Sarr est venu défendre deux ouvrages au Salon du livre cette année: Habiter le monde, un essai, et Ishindenshin, un recueil de poésie, tous deux publiés chez Mémoire d'encrier. Lors de notre rencontre, il s'apprêtait à entreprendre un véritable marathon. Son horaire des prochains jours est tellement chargé qu'il va en fait pratiquement vivre au Salon du livre. Ce qu'il aime le plus de l'exercice? «La discussion, le débat et la possibilité de rencontres avec les lecteurs et les lecteurs à venir», affirme-t-il.

Dans les interstices

Quand Felwine Sarr dispose de quelques minutes pour s'échapper, il en profite pour aller voir les livres. «Je vais voir ce que les uns et les autres ont à proposer, quelle est l'offre littéraire.» Plus tôt cette semaine, il a entendu parler de Michel Tremblay qu'il ne connaissait pas, mais qu'il se promet bien de découvrir.

«J'avoue que je trouve souvent que les salons sont à taille inhumaine. Il y a beaucoup de gens, de fureur et de bruit. Ce qui est très paradoxal dans un salon, c'est qu'il y a énormément de livres, mais pas de silence pour arpenter tranquillement, regarder les textes ou lire une page et réfléchir.»