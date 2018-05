Cinq choses que vous ne savez pas sur la faillite

OUI, IL FAUT MAGASINER SON SYNDIC

Il vaut mieux consulter quelques syndics de faillite avant de prendre une décision. La première rencontre est gratuite, chaque syndic a une approche personnelle, certains sont plus humains, et les prix ne sont pas les mêmes d'un syndic à l'autre. L'important, c'est de se sentir à l'aise avec la personne qui traitera votre dossier. « Un syndic qui met de la pression, ce n'est pas bon signe, affirme la syndique de faillite Josée Pomerleau, de Pomerleau & Associés Syndic. Prenez le temps de retourner à la maison avant de prendre une décision. »

OÙ VA L'ARGENT GAGNÉ AU LOTO OU REÇU EN HÉRITAGE ?

Si vous gagnez au loto le lendemain de votre libération de faillite, vous pourrez garder l'argent. Même chose pour un héritage. « Si vous êtes libéré le 1er septembre 2018 et que le 1er octobre la personne décède, l'héritage que vous recevrez par la suite n'appartient pas au syndic, explique Josée Pomerleau. Si la personne meurt entre le moment où l'on dépose la faillite et le moment où l'on est libéré de la faillite, c'est un bien saisissable. Si quelqu'un gagne 300 000 $ et qu'il a 50 000 $, il pourra garder la différence. »

LES FRAUDEURS NE SONT PAS LIBÉRÉS

Si le tribunal a statué qu'une dette découlait d'une fraude, d'un détournement de fonds ou d'un abus de confiance, elle n'est pas libérable. Toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile et concernant des lésions corporelles causées intentionnellement, même pour une agression sexuelle, ne sont pas libérables non plus. Idem pour les amendes ou infractions au Code de la sécurité routière et les dettes découlant de fausses déclarations dans le but d'obtenir un bien ou un service. Si une personne décide de faire une faillite personnelle, elle conservera ces dettes.

L'AUTO N'EST PAS TOUJOURS SAISIE

Vous croyez qu'en faisant faillite votre auto sera automatiquement saisie ? Pas nécessairement. Si vous en avez besoin pour aller travailler ou pour faire des démarches dans le but de trouver un emploi, il est fort probable qu'elle ne sera pas saisie. De plus, si vous habitez dans une région non desservie par les transports en commun, le véhicule ne sera pas saisissable. À moins que vous en ayez plusieurs ou que ce soit une voiture de luxe !

DOUTER DES BELLES PROMESSES DES REDRESSEURS FINANCIERS

Il faut se méfier des redresseurs financiers qui ne sont pas des syndics autorisés en insolvabilité. « Ils vont vous promettre mer et monde et charger des honoraires épouvantables, soutient Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire chez Option consommateurs. Ils vont même parfois inciter les gens à s'endetter davantage pour payer leurs honoraires et finalement les référer à un syndic de faillite. Ce n'est pas avantageux. » Si vous souhaitez avoir des conseils gratuits et confidentiels pour redresser vos finances, les associations coopératives d'économie familiale (ACEF) pourront vous aider.