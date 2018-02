Questions sur les impôts : couples et aînés

AIDANT NATUREL

Q. « Ma femme de 85 ans souffre de parkinson. Avec le soutien du CLSC, je m'occupe d'elle dans mon condo. J'ai 88 ans. Quelles sont les mesures à prendre pour obtenir le crédit de maintien à domicile ? »

- Bernard

R. Cher Bernard, sachez que plusieurs crédits d'impôt très payants s'appliquent à votre situation, dont les crédits pour déficience mentale ou physique et les crédits pour aidant naturel offerts par les deux ordres de gouvernement.

Quant au crédit pour maintien à domicile, il s'agit d'un crédit remboursable offert par Québec aux personnes de 70 ans et plus.

Si vous vivez à la maison, ce crédit couvre des dépenses comme la tonte de la pelouse, le déneigement, l'entretien ménager, l'aide à l'habillement et à l'hygiène, etc. Si vous êtes en résidence, le loyer et d'autres dépenses comme les repas et les soins infirmiers sont admissibles. Le crédit équivaut à 35 % des dépenses qui sont plafonnées à 19 500 $ par année (économie maximale de 6825 $) ou à 25 500 $ pour une personne non autonome (économie de 8925 $).

Pour un couple dont un seul conjoint est non autonome, le maximum des dépenses admissibles est donc de 45 000 $ pour un crédit maximal de 15 750 $, calcule Josée Jeffrey, fiscaliste chez Focus Retraite & Fiscalité.

Et lorsque l'un des conjoints n'est pas autonome, le crédit ne diminue pas en fonction des revenus, comme c'est le cas autrement, précise Mme Jeffrey.

Alors, ça vaut vraiment la peine de remplir l'annexe J au provincial pour réclamer le crédit et demander une attestation écrite de votre médecin (formulaire TPZ-1029.MD.A) pour établir le statut de personne non autonome.