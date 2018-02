Train de vie: préparer un bel avenir pour sa fille

Les adultes qui utilisaient une tirelire pendant l'enfance épargnent pour leur retraite trois ans plus tôt, selon un sondage de Question retraite. « Ceux qui ont reçu de l'argent de poche tôt sont aussi plus susceptibles d'épargner au début de l'âge adulte », ajoute Marie Lachance, professeure en consommation à l'Université Laval. Quelques conseils pour les parents ! »

À 10 ans, la fille de Sophia montre un talent certain pour les études. Afin de l'aider à développer son potentiel, sa mère juge important de l'envoyer dans une école privée au secondaire. Facture estimée : 5000 $ par année. « J'ai décidé de m'y prendre d'avance pour accumuler cette somme, explique Sophia. Je veux être sûre d'avoir l'argent nécessaire pour que ma fille soit bien protégée. »

Prévoyante, elle a également mis de côté 8000 $ dans le régime enregistré d'épargne-étude (REEE) de sa fille, afin de payer ses études postsecondaires.

Si l'éducation de sa fille est sa priorité, Sophia a également d'autres projets. Elle aimerait quitter son appartement pour acheter un condo de deux chambres à Montréal. « Je suis allée voir une institution financière et on m'a dit que je pouvais m'acheter un condo de 240 000 $ au maximum, explique-t-elle. Je trouve toutefois que c'est beaucoup, j'ai peur de me sentir étouffée avec ce paiement. Je serais plus à l'aise en achetant un condo de 220 000 $ ou moins. »

Elle envisage aussi de changer sa voiture, un modèle 2006, d'ici quelques années. « J'en prendrais une d'occasion parce que je l'utilise seulement les week-ends pour les courses, les sorties et les entraînements de patinage artistique et de gymnastique de ma fille, explique Sophia. Pour le travail, je prends les transports en commun. » Elle se dit toutefois prête à mettre ce projet de côté pour consacrer son argent au condo si nécessaire.

Autre chose ? Comme elle a un régime de retraite offert par son employeur, elle se demande s'il est bien pertinent de mettre de l'argent dans son REER. « J'aimerais aussi faire un voyage dans le Sud avec ma fille dans les prochaines années, confie-t-elle. Mais avec mon budget, je doute que ce soit réaliste... Je cherche des possibilités pour atteindre mes buts dans les trois à quatre prochaines années. J'ai besoin de conseils. »