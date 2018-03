Prêts hypothécaires: vous habitez dans votre bas de laine?

Un peu comme la vieille dame qui vivait dans une chaussure, certains habitent dans leur bas de laine.

L'essentiel de leurs épargnes s'est cristallisé dans leur propriété, et tant qu'ils y résident, ils ne peuvent pas profiter de cet argent.

C'est à eux que s'adresse d'abord l'hypothèque inversée - une manière de détricoter leur bas de laine.

Qui offre l'hypothèque inversée ?

Au Canada, une seule entreprise propose cette avenue, appelée Programme canadien de revenu résidentiel (PCRR), mieux connue sous l'acronyme anglais CHIP (Canadian Home Income Plan).

La Corporation Programme canadien de revenu résidentiel (Canadian Home Income Plan Corporation) a été fondée à Vancouver en 1986. Elle a pris le nom de Banque HomEquity en 2009.

Elle vend l'hypothèque inversée au Québec depuis 2007.

Comment ça fonctionne ?

L'hypothèque inversée est un emprunt hypothécaire garanti par la valeur de la propriété, dont vous n'avez pas à rembourser le capital ni à payer les intérêts avant la disposition de la propriété. Les propriétaires ne cèdent en rien la propriété de leur résidence.

Quelles sont les exigences ?

Le ou les propriétaires doivent être âgés de 55 ans ou plus.

Ils doivent habiter la propriété comme résidence principale.

Si un prêt est déjà garanti par la propriété, il devra d'abord être acquitté, ou immédiatement remboursé à même les fonds accordés par l'hypothèque inversée.

Pour quel type de propriété ?

La propriété doit correspondre aux types d'habitation et aux régions spécifiés par HomEquity. « On va même jusqu'au six-plex avec propriétaire occupant, indique Daniel Cornellier, directeur des ventes pour le Québec chez HomEquity. Il n'y a pas beaucoup de résidences qu'on ne fait pas : par exemple, une maison mobile qui n'est pas ancrée à une fondation. »

À quoi s'engage le propriétaire ?

Le propriétaire s'engage à maintenir sa propriété en bon état, à payer ses impôts fonciers et à détenir une assurance habitation appropriée. « Aussi longtemps que le client vit dans la maison, qu'il garde ses taxes municipales à jour, que la maison est assurée, il peut vivre dans sa maison tant qu'il veut, assure Daniel Cornellier. Le prêt ne sera pas rappelable. »

Combien peut-on emprunter ?

Le prêt ne peut excéder 55 % de la valeur marchande actuelle de la propriété. Cette proportion varie inversement de l'espérance de vie des propriétaires (donc de leur sexe et de leur âge) : plus ils ont d'années devant eux avant de vendre et de rembourser capital et intérêts, plus longtemps les intérêts risquent de s'accumuler et de se composer.

C'est pourquoi HomEquity accordera un prêt plus élevé à un homme de 70 ans (espérance de vie de 89 ans) qu'à une femme du même âge (espérance de vie de 91 ans). Deux copropriétaires de 70 ans ont droit à encore moins : on prévoit qu'un des deux atteindra 94 ans.

Le prêt varie-t-il selon les régions ?

Le prêt est également établi en fonction du type et de l'emplacement de la maison. Le prêt sera moins élevé dans une région où le marché immobilier est moins actif, car la valeur de la propriété pourrait ne pas croître au même rythme.

Deux conjoints de 70 ans propriétaires d'une maison unifamiliale de 300 000 $ pourront emprunter 36,5 % de sa valeur s'ils habitent la région de Montréal, Québec ou Sherbrooke, mais 34,5 % s'ils résident à Alma ou Gaspé... et 30,8 % s'ils sont de fiers citoyens de Chibougamau.

Comment accède-t-on aux fonds ?

Le propriétaire peut accéder au montant accordé de trois manières. « Le client peut prendre le montant au complet, prendre seulement le montant dont il a besoin ou venir chercher un montant mensuel », indique Daniel Cornellier.

Bien entendu, les intérêts sont calculés sur les montants encaissés, et non sur le total accordé.

Quels sont les frais ?

HomEquity demande qu'une estimation de la valeur de la propriété soit faite par un évaluateur professionnel, pour laquelle il faut compter environ 400 $.

« Le client doit avoir un notaire qui agit comme avis juridique indépendant, pour s'assurer que le client comprend vraiment ce qu'il signe et qu'il est à l'aise avec ça », ajoute Daniel Cornellier.

Le coût de cette intervention s'établit à environ 300 $.

Enfin, il faut payer des frais de 1995 $ à HomEquity pour les démarches juridiques et administratives de la transaction.

Ces deux derniers montants peuvent être payés à même la somme empruntée.

Comment les intérêts sont-ils calculés ?

Un peu à la manière d'un prêt hypothécaire, l'hypothèque inversée comporte des termes de six mois à cinq ans assortis de taux d'intérêt spécifiques, au choix du propriétaire.

« Le client peut les payer mensuellement ou annuellement, s'il le veut, décrit Daniel Cornellier. Mais généralement, les clients vont les payer à la fin de leur entente avec nous, soit à la vente de la maison ou au décès. »

Le client paie alors de l'intérêt sur ses intérêts : ils sont composés semi-annuellement.

Quand faut-il rembourser le prêt ?

Les fonds accordés et les intérêts accumulés sont remboursés lors de la vente de la propriété, au moment du décès du deuxième conjoint ou si les propriétaires déménagent tout en conservant la propriété.

Peut-il y avoir des pénalités ?

« Si le prêt est remboursé dans les trois premières années, il va y avoir une pénalité pour remboursement anticipé, sauf en cas de décès, répond Daniel Cornellier. La pénalité est coupée de moitié lorsque les gens doivent aller en résidence. »

Cette pénalité est fixée à 5 % du solde si le prêt est acquitté lors des 12 premiers mois, à 4 % dans la deuxième année et à 3 % dans la troisième.

Combien de temps pour acquitter le prêt ?

L'emprunt doit être remboursé dans les 180 jours suivant le déménagement ou l'avis de décès. S'il s'agit d'une vente, le prêt doit être réglé avant la date de clôture de la transaction.

Que se passe-t-il avec le surplus ?

Si la valeur de la maison excède la somme du capital emprunté et des intérêts accumulés, le solde est versé aux propriétaires ou à leurs héritiers. Selon HomEquity, la très grande majorité des propriétaires encaissent une somme lorsque le prêt est remboursé.

Et si la valeur de la propriété est inférieure à la somme due ?

HomEquity garantit que « le montant à rembourser n'excédera jamais la juste valeur marchande de la propriété au moment de la vente ».