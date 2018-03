Famille recomposée, succession compliquée

Isabelle Ducas

La Presse La Presse Suivre @isaducas

Envisager le jour où l'on passera l'arme à gauche n'est jamais agréable. Quand on vit en famille recomposée, cette perspective peut carrément donner des sueurs froides. Marmots en garde partagée, « ex » à protéger financièrement, nouveau conjoint à inclure dans le portrait... Entre les changements à faire au testament et l'assurance-vie à prévoir, pas facile de s'y retrouver !