Milieux humides: Legault veut assouplir les règles de protection

Le chef caquiste a été appelé à se prononcer sur le sujet lors de son passage à la mine d'Eldorado Gold à Val-d'Or, lundi. Il expliquait alors qu'attirer des travailleurs est difficile en raison du manque de logements. Il propose que le gouvernement investisse dans l'immobilier et finance la construction de maisons. Les travailleurs loueraient les maisons «plutôt que de prendre le risque de les construire eux-mêmes».

«Je suis certain que le gouvernement du Québec, sur cinq ans, ne perdrait pas d'argent» dans l'opération, selon lui. «On parle d'ajouter des centaines, peut-être même des milliers d'emplois payants à Val-d'Or, mais il manque de logements. Il me semble que le gouvernement du Québec pourrait prendre une partie du risque immobilier pour y arriver.»

Un journaliste local lui a alors fait remarquer que le problème du développement résidentiel dans la ville est lié aux milieux humides.

«Ça, c'est un autre problème aussi, est-ce que les règlements manquent de bon sens quand il s'agit des milieux humides... Actuellement, tout le monde m'en parle dans à peu près toutes les villes du Québec. Donc il y a peut-être des ajustements à faire du côté des milieux humides», a affirmé M. Legault lors d'une mêlée de presse, sans préciser davantage sa pensée.

Le chef caquiste se contente d'ailleurs de mêlées de presse depuis jeudi dernier, des exercices expéditifs et peu propices au traitement approfondi des enjeux. Sa dernière conférence de presse en bonne et due forme remonte à mardi dernier.

Par ailleurs, François Legault s'est plaint des délais d'autorisation en matière environnementale.

«Quand je rencontre les compagnies minières, c'est unanime. Si on leur demande un changement qu'on peut faire pour les aider, c'est de réduire les délais d'autorisation en environnement et avoir des réponses plus rapides du ministère des Ressources naturelles», a-t-il soutenu. Il veut transférer dans la région des fonctionnaires des Mines et de l'Environnement «pour être certain que les gens qui viennent répondre aux questions des entreprises bien qu'ils sachent de quoi ils parlent».

«On ne parle pas de réduire les exigences, on parle de réduire les délais, a-t-il précisé. Dans le secteur minier, les délais, ça se compte en années au Québec alors qu'ailleurs dans le monde, ca se compte en nombre de mois. (...) Il y a un projet ici pour créer 250 jobs de plus, des jobs à 96 000 piastres par année, ce n'est pas vrai qu'on va laisser les ministères et les fonctionnaires traîner ça pendant des années.»