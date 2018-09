Le PQ ne veut plus de véhicules à essence d'ici 2035

Lors d'un point de presse dans l'arrondissement La Baie de la Ville de Saguenay, lundi, Jean-François Lisée a détaillé son plan environnemental dans lequel il soutient que Québec doit « adopter des cibles audacieuses de ventes de véhicules électriques rechargeables de 25 % d'ici 2025, 50 % d'ici 2030 et 100 % d'ici 2035 ».

Questionné si ces cibles étaient coercitives, accompagnées de contraintes pour ceux qui achèteraient toujours un véhicule à essence, M. Lisée a répondu que cela serait « vraiment prendre les gens à rebours alors qu'il n'y en a même pas de "pick-up" électrique » actuellement sur le marché.

« Nous, on sait que les voitures rechargeables disponibles sur le marché du Québec sont [présentement] toutes achetées. On n'a pas besoin de punir, ils s'en vont comme des petits pains chauds. Notre objectif, c'est de répondre à la demande », a-t-il dit.

« Ce n'est pas de pénaliser les consommateurs, c'est de pénaliser les constructeurs qui ne font pas leur travail », a plus tard affirmé Daniel Breton, candidat péquiste dans Saint-Hyacinthe.

Si le PQ ne prévoit pas de pénalités pour les consommateurs qui achèteraient un véhicule à essence après 2035, la situation serait toutefois différente pour les constructeurs automobiles, a expliqué l'équipe des communications du Parti québécois, une fois le point de presse terminé.

« On inscrirait dans les règlements [de l'actuelle Loi zéro émission] les cibles de ventes à atteindre par les constructeurs de 2025 à 2035. (...) C'est comme un marché du carbone : si les constructeurs n'atteignent pas leurs cibles, ils doivent acheter des crédits pour compenser leur sous-performance », a expliqué Mathieu Lavigne, attaché de presse du PQ sur la caravane de la presse écrite.

« L'effet est extrêmement dissuasif. C'est le même fonctionnement que la loi zéro émission actuelle, c'est juste qu'on augmente l'ambition : l'objectif de la loi actuelle, c'est 10 % de ventes de véhicules rechargeables en 2025. On vise 25 % en 2025 (2,5 fois plus ambitieux, en gros), 50 % en 2030 et 100 % en 2035 », a-t-il ajouté.

Ces précisions ne sont pas inscrites dans la plateforme du Parti québécois ni dans le document distribué lundi aux journalistes. Elles n'ont d'ailleurs pas été expliquées par le chef lors de son point de presse à La Baie.

Une loi affirmant « l'indépendance environnementale »

Jean-François Lisée promet aussi d'adopter une « loi affirmant l'indépendance environnementale du Québec » qui affirme que la province a « le pouvoir exclusif pour évaluer tout projet à réaliser en territoire québécois et pour statuer à son sujet ».

« Il y aura un bras de fer juridique [avec Ottawa], mais on se tient debout. On ne se mêle pas de la défense, on n'imprime pas d'argent, mais il y a des zones de compétences partagées (...). Toutes les zones de liberté qu'on peut acquérir dans un premier mandat, vous pouvez être sûr qu'on va les occuper », a dit le chef péquiste, lundi.

« Je ne remets pas en cause le fait qu'il y a de la qualité dans les études qui sont faites par les hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral. Nous allons lire avec intérêt tout ce qu'ils disent et en tenir compte. Mais ceux qui décident sur le territoire du Québec, c'est le gouvernement du Québec », a-t-il promis.