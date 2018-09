B'nai Brith souhaite la condamnation des «propos antisémites» de Blanc

Lors d'un point de presse dimanche à Québec, M. Lisée a affirmé que l'organisation juive B'nai Brith Canada a tenté de l'intimider en lui envoyant une lettre réclamant le retrait immédiat de la candidate Michelle Blanc dans la circonscription de Mercier, à Montréal. Dans cette lettre, envoyée le 7 septembre et rendue publique en matinée par le Parti québécois, B'nai Brith affirme que Mme Blanc « a exprimé publiquement et avec malveillance des sentiments antisémites, racistes et préjudiciables depuis plus de dix ans ».

« À titre d'exemple, en 2007, Madame Blanc a publié sur son site internet un article qui ridiculise et caricature collectivement la communauté juive hassidique d'Outremont en se basant sur des interactions anecdotiques personnelles avec quelques-uns de ses membres. Elle a mis fin à ses moqueries en suggérant qu'"il serait tellement plus facile pour eux et pour moi, qu'ils disparaissent vraiment de ma vue, tout comme ils semblent faire l'impossible que je disparaisse de la leur" », a écrit l'organisme de défense des droits humains.

Dans son billet de blogue, publié en 2007, Michelle Blanc écrit que les juifs hassidiques qui habitent son quartier développent chez elle un sentiment d'intolérance. « [Ils] détournent le regard lorsqu'ils me croisent sur le trottoir et ne retourneront jamais mes salutations, signe de tête bye-bye et autres », raconte-t-elle.

« Si les hassidiques veulent tellement se couper du reste du monde, pourquoi ne font-ils pas comme d'autres sectes extrémistes qui se réfugient dans le milieu des bois, à l'orée de la civilisation ? », demande-t-elle ensuite dans son texte qui relate plusieurs mauvaises expériences qu'elle a eues avec des membres de cette communauté.

Puis, en 2011, Mme Blanc aurait écrit sur Twitter : « Merde, j'ai oublié de fêter l'anniversaire de Hitler la semaine dernière ! », peut-on également lire dans la lettre envoyée par B'nai Brith. L'organisation ne connaît toutefois pas le contexte qui entoure cette déclaration.

Liberté de religion et liberté de la critiquer

En point de presse à Québec, dimanche, M. Lisée a réagi avec force à la lettre de B'nai Brith Canada.

« Nous défendons deux principes extraordinairement importants : la liberté de religion et la liberté de critiquer la religion. Ce que le B'nai Brith dit, c'est que c'est raciste de critiquer une religion. Je leur réponds qu'ils sont au Québec et que ça fait [par exemple] 50 ans qu'on critique la religion catholique », a dit le chef péquiste.

« C'est clairement une tentative d'intimidation », a-t-il ensuite dénoncé avec vigueur.

« Je suis en politique et je sais comment jouer ce jeu. D'avoir un groupe qui dit qu'en critiquant la religion, tu es raciste, c'est inacceptable. Je me défends aujourd'hui pour dire que je me battrai toujours pour le droit à la liberté de religion et de critiquer les religions jusqu'à mon dernier souffle », a-t-il poursuivi.

Aux autres partis de réagir

Pour Harvey Levine, directeur régional pour le Québec de B'nai Brith Canada, la réponse de Jean-François Lisée est « extrêmement décevante ».

« [Mme Blanc] a eu une approche unilatéralement négative envers la communauté juive hassidique montréalaise qui est d'ailleurs intégrée et qui contribue à la communauté. Elle n'avait rien de positif à dire sur eux et a conclu qu'ils devaient disparaître de sous ses yeux », a vivement déploré M. Levine.

« Les autres partis politiques doivent réagir à cette affaire. (...) C'est totalement inacceptable, intolérant, préjudiciable et raciste », a-t-il déploré.

Cette opinion est toutefois catégoriquement rejetée par le Centre des relations juives et israéliennes (CIJA), qui a contacté La Presse pour défendre Michelle Blanc.

« Son blogue date d'il y a 11 ans. Elle y commet des généralisations regrettables sur la communauté juive hassidique, mais nous n'y voyons rien d'antisémite », a dit David Ouellette, directeur, recherche et affaires publiques pour le CIJA au Québec.

« Très sincèrement, nous ne croyons pas que Michelle Blanc soit habitée par le moindre sentiment antisémite. Nous la connaissons bien par rapport à notre travail de rapprochement avec la communauté LGBTQ et elle a toujours manifesté de la sympathie envers [la communauté juive]. B'nai Brith a leur opinion, on a la nôtre. Nous parlons au pour la communauté juive institutionnelle du Canada et du Québec », a-t-il précisé.

Une candidature controversée

Ce n'est pas la première fois que la candidature de Michelle Blanc fait les manchettes ces dernières semaines. Plus tôt pendant la campagne électorale, cette dernière a dû s'excuser après avoir affirmé sur Twitter qu'un blogueur critique envers elle pouvait être pédophile. D'autres écrits de Mme Blanc, publiés par le passé sur les réseaux sociaux, ont alors aussi refait surface. Dans l'un d'eux, elle écrivait notamment le mot « nègre ».

Ces épisodes sont rappelés dans la lettre qu'a envoyée B'nai Brith Canada au Parti québécois.

« Compte tenu des faits qui précèdent, j'exhorte le Parti Québécois à la résignation immédiate de sa candidature. Il est tout à fait inimaginable que Madame Blanc puisse - ou soit disposée - à représenter ses électeurs de manière juste et équitable, étant donné qu'elle a exprimé des opinions préjudiciables contre les Juifs, les Noirs, les Musulmans et les "non-Blancs" », peut-on lire dans leur lettre envoyée au PQ. L'organisation demandait au parti une réponse avant le 12 septembre, c'est-à-dire la veille du premier débat des chefs.

« La citoyenne Michelle Blanc a exercé son droit à la liberté d'expression dans le texte, vieux de 11 ans, auquel vous référez. Ses propos lui appartiennent et nous comprenons que vous ne les accueillez pas positivement. Vous avez le droit d'exprimer votre désaccord et nous défendons ce droit », a répondu Jean-François Lisée dans une lettre qu'il a envoyée à B'nai Brith.

« Nous estimons que votre tentative d'assimiler la critique d'une pratique religieuse ou du comportement de certains membres d'une communauté à "du racisme" relève d'une volonté d'étouffer le débat et la liberté d'expression », a-t-il conclu.