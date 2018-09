Les évêques du Québec appellent à voter «dans la prière»

Les Québécois d'obédience catholique devraient voter pour le parti «dont les orientations et la vision correspondent le mieux [...] à l'idéal évangélique», incluant l'opposition à l'avortement et à l'euthanasie, viennent de déclarer les évêques de la province.

Dans un communiqué, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) refuse de donner une consigne de vote claire, confiant à chaque fidèle la tâche de faire son choix «face à sa conscience et dans la prière».

«Il faut s'intéresser à la position de chacune des candidates et de chacun des candidats à propos des grands enjeux actuels de notre société, afin de savoir lequel propose des mesures qui vont dans le sens promu par l'Évangile et par l'enseignement social de l'Église», écrivent les évêques.

Parmi les principes que les catholiques devraient garder en tête en faisant leur choix : le respect de «la dignité de chaque personne humaine, du moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle», mais aussi la sensibilité aux réfugiés et la recherche d'«une juste répartition de la richesse collective», lit-on dans ce communiqué signé par Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield et président de l'AECQ.

L'électeur catholique devrait ainsi pouvoir «discerner quel programme sera, à [ses] yeux, à la fois le plus fidèle à [sa] foi et le plus pertinent pour notre société.»

Le regroupement met aussi les catholiques en garde face aux sirènes du populisme : «nous pourrions courir un grand risque», écrivent-ils, «si nous renoncions à vouloir façonner une maison commune plus habitable et si nous cédions à la tentation du fatalisme devant la complexité des problèmes.»