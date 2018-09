Candidat déchu dans Saint-Jean: Legault était au courant de deux infractions

M. Legault a indiqué qu'à l'origine, des « circonstances atténuantes » l'avaient convaincu d'admettre M. Laroche dans son équipe. Certes, sa brasserie O'Bock avait admis des mineurs. Mais un rapport de police avait établi qu'ils avaient utilisé des fausses cartes.

Il n'était pas au courant d'une troisième infraction sanctionnée par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), pas plus que des démêlés de l'établissement avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) parce qu'il ne respectait pas la loi sur l'équité salariale.

« Il y a des infractions qui sont punies, qui sont déclarées, qui sont disponibles lorsqu'on fait une enquête, a dit M. Legault. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, on est obligés de se fier à la bonne foi des candidats. »

Il a été révélé hier que l'établissement avait été sanctionné à trois reprises par la RACJ entre 2010 et 2018. On a également appris que le bar sportif a organisé des parties de « beer pong », un jeu qui encourage la consommation d'alcool. Et à deux reprises, on a embauché un nain pour animer un événement pour la Fête nationale du Québec, rebaptisée pour l'occasion la « Nain-Jean-Baptiste ».

« Je n'étais pas content de ne pas être au courant de toutes les questions de l'équité (salariale) et des pratiques douteuses avec les bracelets, la troisième infraction, a dit M. Legault. Donc, j'ai pris la décision qui s'imposait. Je pense que le candidat aurait dû nous informer de ses contraventions additionnelles. »

M. Legault estime que l'épisode de Stéphane Laroche ne met pas en cause le processus de sélection de ses candidats.

« On peut faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs, a dit M. Legault. L'important, c'est de les corriger et on l'a corrigée rapidement. »