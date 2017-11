 Un artefact volé au Musée des beaux-arts au coeur d'une saga internationale 

Un artefact de la Perse antique exposé pendant six décennies au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) se retrouve au coeur d'une bataille judiciaire aux États-Unis et au Québec entre l'Iran et ses anciens propriétaires. L'oeuvre de 1,2 million de dollars volée à Montréal, puis retrouvée en Alberta dans un appartement rempli de cannabis et de LSD, a été récemment saisie par la police new-yorkaise en pleine foire. Récit.