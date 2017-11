MétéoMédia prévoit un hiver actif au Canada

Chris Scott, directeur météorologue à MétéoMédia, précise que les Canadiens doivent se préparer à des périodes de météo extrême et à une quantité impressionnante de bordées de neige, mais aussi à un redoux au milieu de l'hiver.

Pour le Québec et l'Ontario, MétéoMédia s'attend à des précipitations de neige au-dessus des normales, peut-être les plus fortes depuis 10 ans, et à des menaces de pluie verglaçante par moments. Les températures devraient osciller autour des normales.

Ailleurs au Canada, des températures plus froides que les normales devraient sévir de la Colombie-Britannique jusqu'en Ontario, alors que les régions des Maritimes connaîtront des températures plus clémentes qui pourraient engendrer des précipitations mixtes à l'occasion.

La Niña désigne l'apparition d'eaux plus froides que la normale dans les parties est et centre de l'océan Pacifique, ce qui entraîne des conditions plus humides que la normale durant l'hiver dans l'hémisphère Nord.