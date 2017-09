Le Devoir et Québecor veulent confier toute enquête sur un policier au BEI 

Ce serait donc une instance du type du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), peut-être même celui-ci, qui mènerait de telles enquêtes, et non le département des affaires internes d'un service de police, a plaidé leur procureure, Me Julie Carlesso.

«La mise sur pied du BEI, il y a quelques années, constitue une avancée pour l'impartialité et l'indépendance des enquêtes criminelles visant des policiers, mais également pour la confiance du public envers ces organisations et, de façon plus générale, envers l'administration de la justice», a plaidé Me Carlesso.

«Il est nécessaire aujourd'hui de faire un pas de plus et de confier l'ensemble des enquêtes criminelles visant des policiers à un organe indépendant, et non pas seulement les enquêtes qui concernent certains types d'infractions criminelles ou certains types d'événements mettant en cause des policiers», a-t-elle ajouté.

Le Devoir et Québecor ont également demandé que ce ne soient plus des juges de paix magistrats, mais des juges de la Cour du Québec qui soient habilités à analyser les demandes d'autorisations judiciaires formulées par les policiers pour des perquisitions, fouilles, saisies visant des journalistes, des médias ou du matériel journalistique.

Barreau: équilibre de droits

Avant eux, le Barreau du Québec s'était adressé à la commission d'enquête pour rappeler qu'un équilibre doit être trouvé entre la liberté de presse et le droit à un procès juste et équitable.

La vice-présidente du Barreau du Québec, Me Catherine Claveau, a rappelé que la protection de la confidentialité des sources journalistiques n'est pas un droit fondamental protégé par les chartes des droits.

Il importe donc de trouver un équilibre entre différents principes: tenir compte du fait que les sources confidentielles doivent pouvoir parler aux journalistes sans craindre d'être dévoilées, mais aussi tenir compte du fait que les policiers doivent pouvoir mener leurs enquêtes et aboutir à des procès justes et équitables.

La commission Chamberland avait été créée après qu'une controverse eut éclaté, lorsqu'il a été révélé que dans le cadre d'enquêtes sur le comportement de policiers, les relevés des appels téléphoniques de journalistes avaient été obtenus.

Les services de police concernés soupçonnaient ces policiers d'orchestrer des fuites d'informations dans les médias, risquant ainsi de nuire à des enquêtes en cours.